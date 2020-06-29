Zeki Çelik: Süper Lig'den teklif almadım

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Zeki Çelik, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım forması da giyen Zeki Çelik, Fransa'da liglerin tescil edildiğini ve yeni sezonun 22 Ağustos'ta başlayacağını hatırlatarak, "3 aylık bir ara verdik, futbolcular da artık başlamak istedi. Bu sezon öncesinin de öncesinin hazırlığı. Çok hafif antrenmanlar yapıyoruz. Temmuz'un 3'üne kadar çalışıp sonra 10 günlük yine ara vereceğiz. Sonra yeni sezon için çalışmalarımıza hız vereceğiz." dedi.

''SÜPER LİG'DEN TEKLİF GELMEDİ''

Zeki Çelik, İstanbulspor'da forma giyerken doğrudan Lille takımına geldiğini ve bu süreçte Süper Lig'den teklif almadığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbulspor'da oynarken, bana ya da o dönem kulübüm İstanbulspor'a hiçbir Süper Lig kulübünden transferim için teklif gelmedi. Hep söylentiler oluyordu. Uzun yıllar performansımı sürdürürsem Avrupa'da kalacağımı düşünüyorum. Türkiye'ye şu an dönmeyi düşünmediğim için hangi takımda oynayabilirim diye de düşünmedim açıkcası. Gün gelir, teklif olur o zaman düşünürüz. Sempati duyup, illa şu takımda oynayacağım diye bir şey söz konusu değil."





''LİLLE'DEN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM''

Zeki, kariyer planlamasıyla ilgili şu an pek düşünmediğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Lille, Avrupa'da çok iyi bir kulüp. Kendimi geliştirebileceğim, Lille'den de daha büyük bir takım olursa transfer olabilirim. Özellikle düşündüğüm bir lig yok. Teklif gelirse biz de menajerim ve ekibimle değerlendirmemizi yaparız. İyi bir teklif olması durumunda Lille de değerlendirir zaten. Lille her zaman oyuncularını daha büyük kulüplere gönderir. Eğer kalırsam da burada mutluyum. Lille her zaman hedefi olan bir kulüp."