Zenit, Beşiktaş'tan Fernandes ve Zynutdinov'u istiyor Rusya liginde zirvedeki Zenit, Gedson Fernandes ve Bakhtiyar Zynutdinov'u renklerine bağlamak için Beşiktaş ile masaya oturdu.

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Zenit, Beşiktaş forması giyen Gedso Fernandes için resmi görüşmelere başladı.

Rus kulübü ayrıca Bakhtiyar Zynutdinov için de resmi temasta bulunuyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Zenit'in iki oyuncuyu da renklerine bağlamak istediği öğrenildi.

İki oyuncunun bonservisi 25 milyon euro

Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için 20 milyon euro istediği belirtildi. Portekizli orta saha oyuncusuna Arabistan ve Avrupa kulüplerinden de ilgi var.

Zaynutdinov için ise Beşiktaş'ın 4.5 milyon euroya kadar bonservis istediği gelen bilgiler arasında.

2 oyuncunun satılmasıyla yaklaşık 25 milyon euroluk bir gelir bekleniyor.

Gedson Fernandes, geçen sezon çıktığı 45 maçta 3 gol ve 6 asistlik performansa sahip.