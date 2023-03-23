Zion, 2 hafta sonra yeniden değerlendirilecek

New Orleans Pelicans, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle ocak ayının başından beri forma giyemeyen Zion Williamson'ın sağlık durumu hakkında bir güncelleme yayınladı:
"Sağ hamstring gerginliği yeniden değerlendirildikten sonra, Zion Williamson'ın saha faaliyetlerine geri dönmesi onaylandı. İki hafta sonra yeniden değerlendirilecek."
33 dakikada 26 sayı 7 ribaund
Williamson bu sezon maç başına 33 dakikada 26 sayı, 7 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalıyor ve New Orleans ekibi şu anda Batı Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor.