Zion, 2 hafta sonra yeniden değerlendirilecek New Orleans Pelicans, yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın sakatlık durumunun iki hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

New Orleans Pelicans, sağ dizindeki sakatlık nedeniyle ocak ayının başından beri forma giyemeyen Zion Williamson'ın sağlık durumu hakkında bir güncelleme yayınladı:

"Sağ hamstring gerginliği yeniden değerlendirildikten sonra, Zion Williamson'ın saha faaliyetlerine geri dönmesi onaylandı. İki hafta sonra yeniden değerlendirilecek."

33 dakikada 26 sayı 7 ribaund

Williamson bu sezon maç başına 33 dakikada 26 sayı, 7 ribaund ve 4,6 asist ortalamaları yakalıyor ve New Orleans ekibi şu anda Batı Konferansı'nda 12. sırada yer alıyor.