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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman başlıyor?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman başlıyor?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları için geri sayım sürerken, "Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman başlıyor?" sorusu futbolseverler tarafından gündeme getirildi.