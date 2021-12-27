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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman başlıyor?
- Haber Merkezi
- 27.12.2021 - 12:09
Süper Lig takımlarının kupayı kazanmak için ter döktüğü Ziraat Türkiye Kupası'nda, 4. tur maçları sona erdi.
Heyecan dolu karşılaşmaları yeniden izlemek isteyenler, gözünü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarına çevirdi.
Küçük-büyük tüm takımların kıran kırana mücadele vereceği Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları için, geri sayım başladı.
Maçların tarihine dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler, "Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kupa maçları A Spor ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28, 29 ve 30 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların programı şöyle;
28 ARALIK SALI
- 13:30 - Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)
- 15.00 - Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor (Yeni Hatay)
- 17.00 - Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)
- 18.30 - Trabzonspor-Beypiliç Boluspor (Medical Park)
- 21.00 - Galatasaray-Altaş Denizlispor (Nef)
29 ARALIK ÇARŞAMBA
- 13.00 - Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)
- 15.00 - VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)
- 17.00 - Adana Demirspor-Ankaraspor (Yeni Adana)
- 18.30 - Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)
- 21.00 - Fenerbahçe-Afjet Afyonspor (Ülker)
30 ARALIK PERŞEMBE
- 13.00 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)
- 15.00 - Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
- 15.00 - İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 17.00 - Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
- 18.30 - Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon) 21.00 - Beşiktaş-Altay (Vodafone Park)