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Ziraat Türkiye Kupası kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekilişi ile kupada Son 16 Turu eşleşmeleri gerçekleşecek. Galatasaray'ın elendiği Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yarışta olduğu kupa çekilişi merak ediliyor.