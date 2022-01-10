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- Ziraat Türkiye Kupası kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 16:32
- Güncelleme : 10.01.2022 - 16:34
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmezken, lider olan Trabzonspor puan farkını açmaya başladı.
Trabzonspor'un şampiyon olmasına kesin gözüyle bakılırken, bir yandan ise Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu kovalanıyor.
Galatasaray'ın elendiği kupa yarışı Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile devam ederken, kura çekilişi gündeme geldi.
Maçları kaçırmak istemeyen ve takımlarının şampiyon olmasını bekleyenler, "Ziraat Türkiye Kupası kura çekilişi ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme taşıdı.
Peki,Ziraat Türkiye Kupası kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekiliş tarihi...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, 14 Ocak Cuma günü saat 11.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Takımlar yapılan kura çekiminin ardından kupa için ter dökecek.
Özellikle Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan takımlar, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeye çalışacak.
MÜSABAKALAR ŞUBAT AYINDA OYNANACAK
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak.