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- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte son 16 turu eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte son 16 turu eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gözler son 16 turuna çevrildi. Kura çekimi gerçekleşti. İşte son 16 turu eşleşmeleri...
- 23.12.2022 - 11:56
2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, yarıda kalan turnuvalar ve ligler başlıyor.
2022 Ziraat Türkiye Kupası turnuvasında 5. hafta heyecanı tamamlandı. Ardından son 16 turu kura çekimi için heyecan başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son 16 turu kura çekimi bugün gerçekleşti. Tura yükselen takımlar arasındaki eşleşmeler de belli oldu.
Futbolseverler, son 16 turu kura çekimi sonuçlarını merak ediyor, takım eşleşmelerini araştırıyor. İşte son 16 turu eşleşmeleri…
Ziraat Türki Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 15, 16, 17 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşecek.
- Alanyaspor – Galatasaray
- Gaziantep – Konyaspor
- Sivasspor – Karacabey Belediyespor
- Ümraniyespor - Trabzonspor
- Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir
- Antalyaspor – Kayserispor
- Fenerbahçe – Çaykur Rizespor
- Ankaragücü - Beşiktaş