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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları bugün başlıyor.İşte 8 Kasım Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların programı..
    • 08.11.2022 - 13:12
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı başladı! İşte bugünün maç programı..

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı bugün oynanacak 7 maç ile başlıyor. Futbolseverler bugün oynanacak maçların programını merak ediyor.

    Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanacak olan 4. tur maçları futbolseverler tarafından yakınadn takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda toplam 27 maç oynanacak.

    Toplam 54 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak karşılaşmalarda tur atlamak için mücadele edecek.

    İşte bugün oynanacak Türkiye Kupası maçları

    13:00 Kasımpaşa - 1461 Trabzon FK

    14:00 Erzurumspor FK - Esenler Erokspor

    14:00 Yeni Malatyaspor - Uşak Spor

    15:00 Alanyaspor - Sakaryaspor

    17:00 MKE Ankaragücü - Amed Sportif

    19:00 Adana Demirspor - Nazilli Belediyespor

    21:00 Galatasaray - Ofspor


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