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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları devam ediyor! İşte 10 Kasım maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları devam ediyor! İşte 10 Kasım maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ile devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar ile 4. tur sona erecek. İşte günün maç programı..