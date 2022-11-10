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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları devam ediyor! İşte 10 Kasım maç programı..

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları ile devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar ile 4. tur sona erecek. İşte günün maç programı..
    • 10.11.2022 - 10:55
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları devam ediyor! İşte 10 Kasım maç programı..

    Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçları bugün oynanacak 7 maç ile sona erecek. Bir üst tura yükselecek son takımlar bugün oynanacak maçların ardından belli olacak.

    Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programını araştırmaya başladı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı Türkiye Kupası'nda şimdiye kadar bol gollü maçlar oynandı.

    İşte 10 Kasım 2022 Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçların programı..

    İşte bugün oynanacak Türkiye Kupası maçları;

    13:00 İstanbulspor - Etimesgut Belediyespor

    14:00 Göztepe - 1928 Bucaspor

    14:00 Tuzlaspor - Isparta 32 Spor

    15:00 Çaykur Rizespor - Kırklarelispor

    17:00 Denizlispor - Şanlıurfaspor

    19:00 Fatih Karagümrük - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

    21:00 Kayserispor - Sivas Belediyespor


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