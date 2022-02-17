Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçlarının programı belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?

Şampiyonluk için kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı Ziraat Türkiye Kupası maçları, devam ediyor.

Fenerbahçe'nin elendiği Trabzonspor'un ise yoluna devam ettiği kupada, çeyrek final maçları başlıyor.

Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası maçları, futbolseverlere heyecanlı dakikalar yaşatacak.

Maçları kaçırmak istemeyenler ise "Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman oynanacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar, 1, 2 ve 3 Mart tarihlerinde oynanacak.

MAÇ PROGRAMI

1 Mart Salı

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş)

2 Mart Çarşamba

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart Perşembe