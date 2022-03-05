Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlanırken, gözler yarı finale karşılaşmalarına çevrildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlar heyecanlı anlara sahne olmaya devam ederken, çeyrek final turu tamamlandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçlarından yine en karlı çıkan ligde de lider olan Trabzonspor oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından hiç kopmayan ve liderlik koltuğundan inmeyen Trabzonspor, çeyrek finalde ise Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Bu gelişmelerin akabinde gözler yarı final maçlarına çevrildi ve yarı finale kalan takımların eşleşmeleri merak edildi.

Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor ve Alanyaspor turnuvada son dört takım arasına kaldı.

Trabzonspor - Kayserispor

Alanyaspor - Sivasspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar eşleşmeler tek maç eleme usulüyle oynanırken yarı final iki ayaklı oynanacak.

Rövanşlı oynanacak iki ayaklı turun ardından finale kalan iki takım kupa mücadelesi verecek. Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar 19 Nisan, rövanşlar ise 10 Mayıs'ta oynanacak.