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- Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu
Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu
Amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık bir anda karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı, polis ve jandarma ekipleri ayırdı.
- 16.10.2022 - 21:37
- Güncelleme : 16.10.2022 - 22:21
Amatör Süper Lig'in 4. haftasında Gelikspor ile Çaycumaspor karşı karşıya geldi.
90 dakika Çaycumaspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.
Maçın bitiş düdüğü ile iki takımın oyuncularının birbirine girmesiyle ortalık karıştı.
Tekme ve yumrukların havada uçuştu
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ve jandarma ekipleri ayırdı.
İHA'nın haberine göre; iki takımın oyuncuları güvenlik önlemleri çerçevesinde sahadan çıkarıldı.
Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu VİDEO