Petrol
91.46
-3.29%
Euro
18.0646
-0.45%
Dolar
18.5677
0.15%
Altın
982.33
-1.21%
Borsa
3627
2.07%
Bitcoin
365.832
1.42%
BTXN Coin
9.16
-3.78%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık bir anda karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı, polis ve jandarma ekipleri ayırdı.
    • 16.10.2022 - 21:37
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 22:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Amatör Süper Lig'in 4. haftasında Gelikspor ile Çaycumaspor karşı karşıya geldi.

    90 dakika Çaycumaspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.

    Maçın bitiş düdüğü ile iki takımın oyuncularının birbirine girmesiyle ortalık karıştı.

    Tekme ve yumrukların havada uçuştu

    Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ve jandarma ekipleri ayırdı.

    İHA'nın haberine göre; iki takımın oyuncuları güvenlik önlemleri çerçevesinde sahadan çıkarıldı.

    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu VİDEO


    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu #1

    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu #2

    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu #3

    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu #4

    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu #5

    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu #6

    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu #7

    Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu #8


    Alman polisinin taraftarlara sert müdahalesi
    Dünya

    Alman polisinin taraftarlara sert müdahalesi

    Salih Uçan: Şampiyon olmak istiyorsak, bu maçları kazanmalıyız
    Futbol

    Salih Uçan: Şampiyon olmak istiyorsak, bu maçları kazanmalıyız

    Elazığ'da işkence ettiği cesedi yol kenarına bıraktı
    3. Sayfa

    Elazığ'da işkence ettiği cesedi yol kenarına bıraktı

    Görüş Bildir