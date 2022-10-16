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Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Zonguldak’ta amatör ligde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle ortalık bir anda karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı, polis ve jandarma ekipleri ayırdı.