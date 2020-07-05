Hakem Zorbay Küçük, sakatlandı

Son olarak Beşiktaş-Konyaspor maçını yöneten hakem Zorbay Küçük'ün sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi, siyah-beyazlıların 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük ise bu hafta yönetilen maçlarda görev almamıştı. Hakem Küçük'ün sakatlandığı öğrenildi.

''6 AY MAÇ YÖNETEMEYECEK''

beIN Sports ekranlarında konuyla ilgili açıklama yapan eski hakem Deniz Çoban, “Sezonun flaş hakemi Zorbay Küçük, Beşiktaş - Konyaspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirmiş. Maalesef sakatlığı ciddi ve en az 6 ay maç yönetemeyecek.” ifadelerini kullandı.