Metin Öztürk: Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Metin Öztürk, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

18 Haziran Cuma günü seçime gidecek olan Galatasaray’da başkan adayı Metin Öztürk, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Metin Öztürk, vaatlerini açıkladı ve Fatih Terim konusuna değindi.

“KOLAY DEĞİL, İNANIRSANIZ YAPARSINIZ”

Metin Öztürk, Ankara Sanayi Odası Meclis Salonu'ndaki toplantıda şu sözleri kullandı: "Son 2 yılda pandemi nedeniyle mali genel kurulları yapamadık. Bu nedenle rehabilitasyon sürecine ihtiyaç var."

Stat, Kemerburgaz ve Galatasaray Adası'nda sosyal tesis açacaklarını belirten Öztürk, "Vadettiklerimizi 1 yıl içinde yapacağız. Kolay değil, inanırsanız yaparsınız." diye konuştu.

Kulübün ağustos ayına kadar kaynakları dışında 373 milyon lira ilave paraya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Öztürk, "Bunu koyacak ekibi arayan kısa sürede, 5-10 saniyede bulur." dedi.

“GALATASARAY’IN AYARLARIYLA OYNAMAMAK LAZIM”

Öztürk, teknik direktör Fatih Terim ile ilgili bir soruyu ise, "Biz bir şeyci olacaksak Atatürkçü oluruz. 3 hafta sonra maça çıkacaksanız. Galatasaray'ın ayarlarıyla oynamamak lazım." şeklinde yanıtladı.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar Metin Öztürk ile fotoğraf çektirdi.