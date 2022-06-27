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    Gareth Bale resmen Los Angeles FC'de

    MLS ekibi Los Angeles FC, Real Madrid'le olan sözleşmesi sona eren Gareth Bale ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 21:16
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    Gareth Bale resmen Los Angeles FC'de

    İtalyan devi Juventus'tan ayrılan Giorgio Chiellini'yi kadrosuna katarak büyük sükse yaratan MLS ekibi Los Angeles FC'den bir süperstar transferi daha...

    Dün Gareth Bale'in duyurduğu anlaşmayı bugün de Los Angeles açıkladı ve Galli yıldızla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    "Kupalar kazanmak için sabırsızlanıyorum"

    Transferin ardından açıklamalarda bulunan Bale, "Bu transferden dolayı çok heyecanlıyım. Burası benim ve ailem için doğru yer ve kariyerim için doğru zaman. Takımla çalışmaya başlamak ve Los Angeles'ta daha fazla kupa kazanmaya hazırlanmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

    "Tecrübesi kulübümüz için çok değerli olacak"

    Los Angeles FC Teknik Direktörü Steve Cherundolo da yaptığı açıklamada, "Dünyada Gareth Bale gibi bir maç üzerinde etkisi olabilecek çok fazla oyuncu yok. Onun oyun bilgisi ve büyük maçlardaki tecrübesi kulübümüz için çok değerli olacak." şeklinde konuştu.

    2013'te Tottenham'dan, Real Madrid'e tam 101 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Los Galacticos'ta çıktığı 258 maçta 106 gol atarken, 67 de asist yaptı.

    Son dönemde formdan düşen Bale geçen sezon sadece 7 karşılaşmada 290 dakika süre bulabilmişti.

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