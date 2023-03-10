İspanya'da Fenerbahçe taraftarları provokasyon peşinde! Hükümet istifa sloganı attılar Takımlarını desteklemek için İspanya'ya giden Fenerbahçe taraftarları, yine aynı provokasyonu yaptı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Rövanş maçı öncesi ağır bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, turu zora soktu.

Bu maç için İspanya'ya giden Fenerbahçe taraftarları ise takımlarını desteklemek yerine siyaset yapmayı tercih etti.

Katedral Meydanı’nda toplanan taraftarlar, “Yalan, yalan, yalan, dolan, dolan, dolan, 20 sene oldu, istifa ulan!” tezahüratıyla Sevilla sokaklarında dolaştı.

Daha önce de yaptılar

İlk olarak Kadıköy’deki Konyaspor maçında söylenen ve ardından basketbol maçında da aynı şeyleri yapan Fenerbahçe taraftarları, depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı şu dönemde provokatif eylemlerini sürdürdü.

Konyaspor maçındaki tezahürat sonrası Fenerbahçe taraftarının, Kayserispor deplasmanına gidişi İl Güvenlik Kurulu kararıyla yasaklandı.

"Kalıcı olan devlettir"

Bu kararın ardından kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarları destekleyen açıklamalarda bulundu.

Koç, "Bu karar hukuki değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanıyorum. Hükümet lehine şeyler olsa, Spor Şube işlem yapacak mıydı? Hükümet ile devlet kelimelerini ayıralım. Herkes devletin yanında ama herkes hükümetin yanında olmak zorunda değildir. Destekleyen vardır, desteklemeyen vardır. Size öğretmediler mi devlet nedir, hükümet nedir? Yönetimler yolcudur, taraftar da hancıdır. Hükümet de böyledir, kalıcı olan devlettir." ifadelerini kullandı.