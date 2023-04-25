İstanbulspor'la berabere kalan Fenerbahçe'den hakem tepkisi

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Süper Lig’de 31. hafta maçında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, hakem Kadir Sağlam yönetiminde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan bu mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü'nden sert bir açıklama geldi.

Kulüp, İstanbulspor maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR'da görevli Halil Umut Meler'in arasındaki konuşmaların yayınlanmasını talep etti.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Spor Toto Süper Lig’in 31.haftasında İstanbulspor ile oynadığımız maçta aldığımız sonuca dair hem Takımımız özelinde hem de maçın sonucuna direkt etki eden hakem yönetimi ile ilgili açıklama yapmak istiyoruz.



Öncelikle camiamızın şampiyonluğa olan inancı artmış, Fenerbahçe taraftarı eşsiz bir sinerjide birleşmiş iken Futbol Takımımızın bu maçta gereken sonucu alamaması Kulübümüzün ana gündemidir.



Takımımıza dair hakim olduğumuz bu gerçek, maçı yönetmek yerine sonucu direkt bir takım lehine tayin etmek noktasında müdahalede bulunan hakemlere dair gerçekleri yok sayacağımız anlamına gelmemelidir.



Dün sahada olan, Türk hakemliğinin hangi noktaya, Türkiye’de futbolun hangi kimliğe geldiğinin fotoğrafı olan Kadir Sağlam ve VAR’da görevli ‘Şampiyonlar Ligi Hakemi’ Halil Umut Meler’e soruyoruz:



Maçın 5. dakikasında Fenerbahçe Futbol Takımımızın golünü hangi refleks ile iptal ettiniz? Hakem ile VAR hakemi arasında bu pozisyonda ne gibi bir konuşma geçmiştir?



Maçın 22. dakikasında İstanbulsporlu futbolcu Mehmet Yeşil’in el ile oynadığı pozisyon hangi refleks ile görmezden gelinmiştir?



Maçın 22. dakikasındaki net penaltı pozisyonu ile ilgili hakeme hiçbir uyarıda bulunmayan VAR, maçın 52. dakikasında İstanbulspor’un pozisyonunda hangi refleks ile devreye girerek olmayan bir penaltının kararını vermiştir?



Maç boyunca rakip oyuncuların ortaya koyduğu ağır temaslı oyuna dair verilmesi gereken kartlar hangi refleks ile yok sayılmıştır?