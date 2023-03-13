Jorge Jesus, Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Sessizliğini bozdu: "Sezon sonunda…" Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Sözleriyle ayrılık sinyalleri veren deneyimli teknik direktör, ayrılık ile ilgili son kararını duyurdu.

1993 yılından bu yana teknik direktörlük yapan deneyimli Portekizli yıldız Jorge Jesus, sezonun başından bu yana Süper Lig’de Fenerbahçe’yi çalıştırıyor.

2 Haziran'da ise Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, takımda pek çok değişiklik yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla deplasmanından 2-0 yenik ayrılmıştı.

Maçın sonrasında Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına konuştu. Söylediği sözlerle gündeme bomba gibi düştü.

Jesus, "Türkiye'de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorluk çektim. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor. Şimdilik hepinizi kucaklıyorum." dedi.

Bu sözlerin üzerine akıllara “Jesus Fenerbahçe’den ayrılacak mı?” sorusunu getirdi. Gündeme gelen ayrılık iddialarının ardından Jesus, son sözü söyledi. İşte Jesus’un açıklaması…

Jorge Jesus sezon sonu ayrılıyor mu?

Portekizli teknik adamın Brezilya basınında yaptığı açıklama gündem olurken, Jesus konu hakkında sessizliğini bozdu. Posta’nın haberine göre Jorge Jesus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: