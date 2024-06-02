Jose Mourinho taraftarla buluştu: Fotoğraf çektirdi Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalanan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho statta bulunan taraftarlarla bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

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Fenerbahçe, İsmail Kartal sonrası teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’yu getirdi.

Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç ve Mario Branco, Jose Mourinho ile bugün Londra’dan İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör için Ülker Stadyumu‘nda imza töreni düzenledi.

Sahaya çıktı

Fenerbahçe ile anlaşan teknik direktör Jose Mourinho, resmi imza için sahaya çıktı.

Taraftarı selamladı

Portekizli teknik direktör, Ali Koç ile beraber platforma gelirken taraftarları selamladı.

O sırada Fenerbahçeli taraftarlar, meşaleler ile görsel şölen sundu.

Taraftarın formasını imzaladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 kadın ve 2 erkek taraftarın sahaya gelmesini talep etti.

Sahaya gelen taraftarlar, Jose Mourinho'ya forma imzalattı.

Resmi imzayı attı

Daha sonra Jose Mourinho, imzayı attı ve resmen Fenerbahçe teknik direktörü oldu.

Tribünleri tek tek gezdi

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç imza töreninin ardından tek tek tribünleri gezdi ve fotoğraflar çektirdi.