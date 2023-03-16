Kadıköy'de tarihi anlar! Trabzonsporlu taraftarlar Sevilla karşısında Fenerbahçe'yi destekledi Fenerbahçe - Sevilla maçında tribünde yer alan Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçe'yi desteklemesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı konuk etti. Temsilcimiz maçı 1-0 kazanmasına rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği için kupaya veda etti.

Fenerbahçe - Sevilla maçında yaşanan bir olay ise müsabakanın önüne geçti. Trabzonsporlu taraftarların Kadıköy'e gelerek Fenerbahçe'yi desteklemesi sosyal medyada gündeme oturdu.

Türk futbolunda tarihi anlar olarak nitelendirilen olaya takımların sosyal medya hesaplarıda dahil oldu. Trabzonspor resmi twitter hesabından yaptığı paylaşıma "Biz Beraberiz" notunu ekledi.

Fenerbahçe'de Trabzonspor'un bu paylaşımını alıntılayarak "Her zaman" notunu ekledi. Bu olay futbolseverler tarafından büyük bir beğeni topladı.