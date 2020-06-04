LeBron: Diz çökmek bayrağa saygısızlık değil

ABD'de George Floyd'un polis memuru tarafından öldürülmesinin ardından tartışmalar devam ediyor.

NFL ekiplerinden New Orelans Saints'in oyun kurucusu Drew Brees, ABD milli marşı esnasında diz çökmenin ülkeye ve bayrağa saygısızlık olduğunu söyledi.

Brees'in bu demecine ise yanıt, LA Lakers'ın yıldızı LeBron James'ten geldi.

''NE DEMEK OLDUĞUNU ANLAMIYORSUNUZ''

James, Twitter'dan verdiği cevapta, "Vay be! Kelimenin tam anlamıyla diz çökmenin ne demek olduğunu anlamıyorsunuz. Ülkemizi özgür kılan askerler ya da bayrağa saygısızlıkla hiçbir ilgisi yok. Kayınpederim de orduda görev yaptı" ifadelerini kullandı.

James, diz çökme konusunda neyin doğru neyin yanlış olduğunu da çok iyi bildiğini söyledi.