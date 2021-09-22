Lille'de galibiyeti getiren gollerin asisti Burak Yılmaz'dan geldi

Evinde Reims'i 2-1 mağlup eden Lille, 2 hafta aranın ardından galibiyet hasretine son verdi. Ev sahibinin attığı iki golde asist Burak Yılmaz'dan geldi.

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille evinde Reims'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ilk yarıda oyuna hakimiyetini kurarak aradığı golleri 31. dakikada Jonathan David ve 43. dakikada Benjamin Andre ile buldu.

BURAK YILMAZ'DAN İKİ ASİST

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ortak olmak isteyen Reims 74. dakikada Alexis Andre ile fileleri havalandırdı.

2-1'lik skorla iki hafta sonra 3 puana ulaşan Lille puanını 8'e çıkarırken milli futbolcumuz Burak Yılmaz iki golün de asistini yaptı.