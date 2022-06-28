Milli Golfçülerimiz Polonya’da Günü Başarılarla Tamamladı

Polonya Golf Federasyonu’nun organize ettiği 5 Stars Junior Cup 2022, 27 Haziran 2022 tarihinde Polonya’da yer alan Sobienie Krolewskie Golf & CC’da başladı.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülkeden toplamda 65 sporcunun katılım sağladığı turnuvada, sporcular U21, U18, U15, U12 ve U10 kategorilerinde sahaya çıktılar.

Organizasyonda, TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Baş antrenörü Erol Şimşek’in önderliğinde ülkemizi, İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz temsil ediyor.

Müsabakada ayrıca, bireysel olarak Türk sporcularımızdan Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir’de bulunuyor.

Oynanılan müsabakanın ilk raundunun sonunda, erkekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan 70 (-1) gross skorla ikinci, kadınlar U21 kategorisinde İrem Demir 70 (-1) gross skorla birinci, erkekler U18 kategorisinde Can Gürdenli 67 (-4) gross skorla birinci, U15 kategorisinde Deniz Sapmaz 75 (+4) gross skorla birinci sırada yer aldı.

Genel klasmanda Can Gürdenli 67 (-4) gross skorla lider durumda bulunurken, İbrahim Tarık Aslan ve İrem Demir 70 (-1)’er gross skorla üçüncü basamakta bulunuyor.

Ayrıca bireysel olarak katılan Türk sporcularımızdan kadınlar U18 kategorisinde Zeynep Süalp 80 (+9) gross skorla birinci, erkekler U15 kategorisinde Can Marko Özdemir 83 (+12) gross skorla organizasyonun ilk raundunu birinci sırada tamamladı.

5 Stars Junior Cup turnuvasında mücadele eden sporcular WAGR sıralamasında puan alma mücadelesi veriyorlar.

Müsabakalar, 29 Haziran Çarşamba günü oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.