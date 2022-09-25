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    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    Halil Umut Meler, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Romanya-Bosna Hersek mücadelesini yönetecek.
    • 25.09.2022 - 17:19
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    UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

    UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e, Romanya ile Bosna Hersek takımları arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup karşılaşmasında görev verdi.

    Uluslar Ligi maçında görev alacak

    TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'deki Giulesti Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

    Yaşar Kemal Uğurlu'nun dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.

    UEFA dan Halil Umut Meler e görev #1


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