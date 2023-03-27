11 yıl aranın ardından Bursa'da milli maç heyecanı yaşanacak A Milli Futbol Takım'ın Hırvatistan'la oynayacağı mücadeleye ev sahipliği yapacak Bursa'da, 11 yıl sonra milli maç oynanacak.

AA

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçta Ermenistan'ı 2-1 mağlup eden A Milli Takım, ikinci sınavında Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Bu maç 11 yıl sonra Bursa'da yapılacak ilk maç olarak kayıtlara geçecek.

Daha önce 9 kez ay-yıldızlı ekibe 5'i resmi, 3'ü özel olmak üzere 8 kez ev sahipliği yapan Bursa, 3'er kez galibiyet ve mağlubiyete şahitlik yaparken, Bursa'da oynanan 2 milli müsabaka beraberlikle sona erdi.

Maça büyük bir ilgi gösterilmesi bekleniyor

Ay-yıldızlı ekibin 8 golüne rakipleri 7 golle cevap verdi. Milliler, Bursa'da son olarak 29 Şubat 2012 tarihinde Slovakya ile oynadı ve 2-1 yenildi.

43 bin 361 kişilik Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya Bursalıların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

"Milli takımımızın başarısı hepimize moral veriyor"

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Büyükekşi, hedeflerinin UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'da yer almak olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Deprem felaketinin acılarını yaşadığımız bu günlerde milli takımımızın başarısı hepimize moral veriyor. Bursa'da oynanacak maçın tüm geliri depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla başlattığımız Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyamıza aktarılacak. Böylece maça gelecek vatandaşlarımız hem milli takımımızı destekleyecek hem de depremzede vatandaşlarımıza yardım edecek. Ermenistan maçı için satışa çıkardığımız hatıra bilet uygulamamızı Hırvatistan maçı için de yapıyoruz."

"Bursalı vatandaşlarımız maça çok yoğun ilgi gösterdiler"

TFF 1. Başkan Vekili ve aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olan İbrahim Burkay ise şunları söyledi:

"Bursalı vatandaşlarımız maça çok yoğun ilgi gösterdiler. Milli takımımızı desteklemek için stadyumda olacak herkese şimdiden teşekkür ederiz. Maça gelemeyecek olan vatandaşlarımızı da hatıra biletlerden satın alarak omuz omuza kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Tüm şehirlerimizde olduğu gibi Bursa da tarih boyu milli takımımızı bağrına basmıştır. Bursa halkı, salı akşamı ay-yıldızlı formalarını giyerek Türk bayrakları ile donatılacak Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda milli takımlarını coşkuyla destekleyecekler."

"Hırvatistan maçını da kazanacağımıza inanıyoruz"

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da, "Taraftarımızın desteğiyle evimizde oynayacağımız Hırvatistan maçını da kazanacağımıza inanıyoruz." dedi.