17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Finlandiya'yı farklı yendi 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur son maçında Finlandiya'yı 5-1 gibi farklı bir skorla yendi.

AA & Ensonhaber Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta milli takımın gollerini Mertcan Ayhan, Emirhan Arkutcu, Gökdeniz Gürpüz (2) ve Gershon Henry kendi kalesine attı. Finlandiya'nın golünü David Ezeh kaydetti. Grubun diğer maçında ise İspanya, Almanya'yı 4-3 yendi. Kazansak da finallere katılamıyoruz Ay yıldızlı takımın üçüncü olduğu grupta ilk iki sırayı alan İspanya ve Almanya, 17 Mayıs-2 Haziran'da Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.