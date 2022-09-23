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    A Milli Takım kadrosunda değişiklik

    Türkiye Futbol Federasyonu; Cenk Özkacar, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Umut Bozok'un A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.
    • 23.09.2022 - 11:36
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 11:45
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    A Milli Takım kadrosunda değişiklik

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak  A Millî Futbol Takımımızın aday kadrosunda, dün akşam oynanan Lüksemburg maçının ardından değişiklikler yapıldığı açıklandı.

    Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

    4 kişi kadroya dahil edildi

    İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok ise A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi.

    Cenk Özkacar, kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Millî Takım kampına katılacak.

    A Milli Takım kadrosunda değişiklik #1


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