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    19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

    19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nda İsrail'i 13-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
    • 03.07.2022 - 23:46
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    19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

    Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, organizasyonu birincilikle bitirdi. Milliler, final maçında karşılaştıkları İsrail'i 13-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

    Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, çok mutlu olduklarını söyledi.

    Katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar

    AA'nın haberine göre; 19 yaş altı kızların Genç Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katıldıklarını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

    "Büyük başarı elde ettik. Sporcularımız ilk maçında da İsrail'i 13-3 yenmişti. İkinci, üçüncü, dördüncü derken son maçı da kazanarak toplamda 5 galibiyet elde ettik. Sporcularımızı, teknik direktörümüz Gültekin Karasu ve tüm ekibini kutluyorum."

    19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu #1


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