19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

19 Yaş Altı Golbol Kadın Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenen Genç Kadınlar Avrupa Golbol Şampiyonası'nda İsrail'i 13-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Lahti kentinde düzenlenen Genç Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, organizasyonu birincilikle bitirdi. Milliler, final maçında karşılaştıkları İsrail'i 13-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, çok mutlu olduklarını söyledi.

Katıldıkları ilk Avrupa Şampiyonası'nı kazandılar

AA'nın haberine göre; 19 yaş altı kızların Genç Kadınlar Golbol Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katıldıklarını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Büyük başarı elde ettik. Sporcularımız ilk maçında da İsrail'i 13-3 yenmişti. İkinci, üçüncü, dördüncü derken son maçı da kazanarak toplamda 5 galibiyet elde ettik. Sporcularımızı, teknik direktörümüz Gültekin Karasu ve tüm ekibini kutluyorum."