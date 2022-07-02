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20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi
İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla ikinci oldu.
- 02.07.2022 - 01:41
Başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada, Kadın Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak Ukrayna'nın ardından 151 puanla Avrupa ikincisi olmayı başardı.
AA'nın haberine göre; 20 yaş altı kadın güreşçilerde madalya kazanan sporcular şöyle:
50 kilo: Şevval Çayır (Altın)
68 kilo: Nesrin Baş (Altın)
55 kilo: Tuba Demir (Gümüş)
59 kilo: Ebru Dağbaşı (Gümüş)
72 kilo: Nazar Batır (Gümüş)
57 kilo: Melda Dernekçi (Bronz)
Kadınlarda Takım Sıralaması
1. Ukrayna: 169 puan
2. Türkiye: 151 puan
3. Almanya: 117 puan