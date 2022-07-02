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20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi

20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla ikinci oldu.