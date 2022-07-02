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    20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi

    İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla ikinci oldu.
    • 02.07.2022 - 01:41
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    20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi

    Başkent Roma'da düzenlenen şampiyonada, Kadın Milli Takımı 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanarak Ukrayna'nın ardından 151 puanla Avrupa ikincisi olmayı başardı.

    AA'nın haberine göre; 20 yaş altı kadın güreşçilerde madalya kazanan sporcular şöyle:

    50 kilo: Şevval Çayır (Altın)

    68 kilo: Nesrin Baş (Altın)

    55 kilo: Tuba Demir (Gümüş)

    59 kilo: Ebru Dağbaşı (Gümüş)

    72 kilo: Nazar Batır (Gümüş)

    57 kilo: Melda Dernekçi (Bronz)

    Kadınlarda Takım Sıralaması

    1. Ukrayna: 169 puan

    2. Türkiye: 151 puan

    3. Almanya: 117 puan

    20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Avrupa ikincisi #1


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