Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşılaşacak. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı,2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Karadağ'a konuk olacak.

Deplasmanda rakibine üstünlük sağlamak isteyen milliler, bu maçı kazanarak yurda dönmek istiyor.

Hem kazanmamız hem de bol gol atmamız gereken bu karşılaşma öncesi milliler, Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışmalara başladı.

Heyecanlı geçecek bu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.

Maça dair detayları öğrenmek isteyen futbolseverler, sahada ya da ekran başında millileri desteklemek için hazırlıklara başladı.

Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar....

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Kafile Karadağ karşılaşması için, 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek.