A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı tek golle mağlup etti A Milli Kadın Futbol Takımımız, özel maçta Azerbaycan karşısında Busem Şeker'in golüyle 1-0 galip geldi.

AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bakü'de oynanan özel maçta Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Milliler, bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galibiyet golümüzü Busem kaydetti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dalgha Arena'da oynanan müsabakada millilerin tek golünü 5. dakikada Busem Şeker attı.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki ay-yıldızlılar sahaya Selda Akgöz, Didem Karagenç, Kezban Tağ, Gülbin Hız, Ece Tekmen, Emine Ecem Esen, Busem Şeker, Elif Keskin, Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu ve Kader Hançar ilk 11'iyle çıktı.

Azerbaycan'la 11 Nisan'da bir kez daha karşılaşacağız

Millilerde oyuna daha sonradan ise Yağmur Uraz, Gamzenur Yaman, İlayda Civelek, Eda Karataş, Büşra Kuru ve Arzu Karabulut dahil oldu.

İki ülke, 11 Nisan'da bir kez daha karşı karşıya gelecek. A Milli Takım kafilesi, 12 Nisan'da Türkiye'ye dönecek.