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- A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA sıralamasında üç basamak yükseldi
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA sıralamasında üç basamak yükseldi
Kadın A Milli Futbol Takımımız, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 10.23 puanla en fazla puan toplayan takım oldu.
- 09.12.2022 - 20:05
- Güncelleme : 09.12.2022 - 20:10
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 3 basamak birden yükselerek 64'üncü sıraya yerleşti.
A Milli Kadın Futbol Takımı, en fazla puan toplayan takım oldu
TFF'den yapılan açıklamaya göre; toplamda 1383.24 puana ulaşan A Milliler, aldıkları başarılı sonuçlarla beraber Ekim ayından itibaren topladıkları 10.23 puanla mevcut listede en fazla puan toplayan takım olmayı da başardı.
Önceki sıralamada 67. sıradaydık
A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA'nın açıkladığı önceki dünya sıralamasında 1373.01 puanla 67. sırada yer alıyordu.