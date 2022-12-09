Petrol
76.38
0.30%
Euro
19.643
-0.23%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.08
0.82%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.410
1.22%
BTXN Coin
5.08
-0.39%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA sıralamasında üç basamak yükseldi

    Kadın A Milli Futbol Takımımız, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 10.23 puanla en fazla puan toplayan takım oldu.
    • 09.12.2022 - 20:05
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 20:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA sıralamasında üç basamak yükseldi

    A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 3 basamak birden yükselerek 64'üncü sıraya yerleşti.

    A Milli Kadın Futbol Takımı, en fazla puan toplayan takım oldu

    TFF'den yapılan açıklamaya göre; toplamda 1383.24 puana ulaşan A Milliler, aldıkları başarılı sonuçlarla beraber Ekim ayından itibaren topladıkları 10.23 puanla mevcut listede en fazla puan toplayan takım olmayı da başardı.

    A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA sıralamasında üç basamak yükseldi #1

    Önceki sıralamada 67. sıradaydık

    A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA'nın açıkladığı önceki dünya sıralamasında 1373.01 puanla 67. sırada yer alıyordu.

    A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA sıralamasında üç basamak yükseldi #2


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Antalya'da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü
    3. Sayfa

    Antalya'da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü

    Kars Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı yapıldı
    İç Haber

    Kars Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı yapıldı

    Görüş Bildir