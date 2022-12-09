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A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA sıralamasında üç basamak yükseldi

A Milli Kadın Futbol Takımı, FIFA sıralamasında üç basamak yükseldi

Kadın A Milli Futbol Takımımız, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 10.23 puanla en fazla puan toplayan takım oldu.