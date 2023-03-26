A Milli Takım, Bursa'ya geldi

AA
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Milliler, Hırvatistan ile yapılacak maç öncesinde mücadelenin oynanacağı Bursa'ya geldi.
28 Mart Salı günü Hırvatistan'la oynayacağız
Ermenistan'dan uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na gelen A Milli Futbol Takımı, daha sonra otobüsle konaklama yapacağı Nilüfer ilçesindeki otele geçti.
Bursa'da kampa girecek A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Hırvatistan ile karşılaşacak.