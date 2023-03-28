A Milli Takım, Hırvatistan'a mağlup oldu

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız ile Zlatko Dalic’in ekibi Hırvatistan, İsveçli hakem A.Ekberg yönetiminde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele Hırvatistan'ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Hırvatların iki golünü Chelsea forması giyen Mateo Kovacic attı.
İlk mağlubiyetimizi aldık
Etkili başladığımız karşılaşmanın 20. dakikasında Kovacic ve 40+4'te yine Kovacic'in attığı gollerle evimizde oynadığımız ilk maçta mağlubiyeti yaşadık.
İlk maçta Ermenistan'ı mağlup eden A Milli Takımımız, ikinci maçını kaybederek 3 puanda kaldı. Hırvatistan ise ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.
Sıradaki rakibimiz Letonya olacak
D Grubu’nun üçüncü hafta mücadelesinde Türkiye, 16 Haziran tarihinde deplasmanda Letonya’ya konuk olacak. Hırvatistan ise üçüncü haftayı maç oynamadan geçirecek.