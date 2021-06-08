A Milli Takım’a yeni kurallar anlatıldı

A Milli Futbol Takımı'na, EURO 2020 öncesi değişen oyun kuralları hakkında bir sunum yapıldı.

2020 Avrupa Şampiyonası’nda geçerli olacak yeni oyun kuralları, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg tarafından millilere anlatıldı.

3 VAR HAKEMİNDEN BİRİ OFSAYTA BAKACAK

UEFA’nın ana hedefinin oyuncuların sağlığını korumak olduğu vurgulanan sunum yaklaşık 30 dakika sürdü Uilenberg, turnuvadaki maçlarda görev yapacak 3 VAR hakeminden bir tanesinin sadece ofsayta bakacağını söyledi. VAR hakemlerinin kırmızı kartlık pozisyonlara müdahale edeceğini, sarı karta müdahale etmeyeceğinin altını çizen Uilenberg, VAR’ın aynı zamanda penaltı sırasında kalecilerin çizgide durup durmadıklarını kontrol edeceklerini de vurguladı.

Elle oynama pozisyonlarına getirilen yeni kuralların da aktarıldığı sunumda rakibinin sağlığını tehlikeye düşürecek “ciddi faullü oyun” ve “şiddetli hareketlerden” kaçınılması konusu video görüntüleriyle anlatıldı.

Jaap Uilenberg toplantının en sonunda, EURO 2020’de görev yapacak diğer hakemlerle birlikte FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın da tüm takıma başarı dileklerini iletti.