A Milli Takım'da kale Uğurcan Çakır'ın Ermenistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da, teknik direktör Stefan Kuntz'un kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet edeceği öğrenildi.

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerine başlıyor. Milliler, D Grubu'nda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Başkent Erivan'da Republican Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bu karşılaşma öncesinde milli takımda en çok merak edilen konuların başında ise kaleyi kimin koruyacağı yer alıyor. Edinilen bilgilere göre ise Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz, kale bölgesi için kararını verdi.

Kalede Uğurcan olacak

Aday kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Altay Bayındır ve Mert Günok arasından Kuntz'un kaleyi Trabzonspor file bekçisi Uğurcan Çakır'a emanet edeceği öğrenildi.

Mert ve Altay yedekte yer alacak

Beşiktaş'ta göstermiş olduğu iyi performansla yeniden milli takıma seçilen Mert Günok ve Fenerbahçe'yle yeni sözleşme imzalayan Altay Bayındır'ı ilk 11'de düşünmeyen Kuntz, iki ismi yedek bırakacak.

Kuntz'un bu tercihi yapma nedeninin ise Uğurcan Çakır'ın bundan önceki maçlarda forma giymesi olarak gösterildi. Alman çalıştırıcı, Uğurcan Çakır tercihiyle birlikte kalede istikrar yakalamak istiyor.