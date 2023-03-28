A Milli Takım'ın Hırvatistan karşısında penaltı beklediği pozisyon Hırvatistan'la oynadığımız maçın 56. dakikasında A Milli Takım, Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı bekledi. Buna rağmen İsveçli hakem beyaz noktayı göstermedi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Takımımız, sahasında Hırvatistan ile karşılaştı. Mücadele Hırvatistan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçın ikinci yarısında milliler, penaltı bekledi.

Ferdi yerde kaldı, hakem devam dedi

Karşılaşmanın 56. dakikasında A Milli Takımımız'da Ferdi Kadıoğlu, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve kalabalık savunma karşısında yerde kalınca penaltı bekledi. Maçın hakemi devam dedi.

Pozisyon VAR'da da kontrol edildi ama karar değişmedi ve penaltı kararı çıkmadı.

İsveçli hakemin verdiği bu karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)