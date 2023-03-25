A Milli Takım'ın penaltı beklediği pozisyon

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, deplasmanda Ermenistan ile karşılaştı.
Republican Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında milliler, penaltı bekledi.
Cenk yerde kaldı, hakem devam dedi
Karşılaşmanın 20. dakikasında A Milli Takımımızda sağ kanattan içeri doldurulan topa ceza alanı sol çaprazında hareketlenmek isteyen Cenk Tosun, Barseghyan'la girdiği mücadele sonucu yerde kaldı.
Bu pozisyonda gözler hakeme çevrilirken Sanchez Martinez, elle oynama gerekçesiyle ev sahibi takım lehine serbest vuruş kararı aldı.
İspanyol hakemin verdiği bu karar sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)