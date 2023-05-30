A Milli Takım'ın rakibi Galler'in aday kadrosu belirlendi A Milli Futbol Takımı'nın rakiplerinden biri olan Galler oynayacağı maçlar için aday kadrosunu açıkladı.

AA A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da karşılaşacağı Galler'in aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Rob Page yönetimindeki Galler'in aday kadrosunda 25 futbolcu yer aldı. Galler'in aday kadrosu: Kaleci: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Sheffield United) Defans: Joe Rodon (Rennes), Ben Cabango (Swansea City), Chris Mepham (Bournemouth), Joe Low (Walsall), Connor Roberts (Burnley), Morgan Fox (Stoke City), Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Davies (Tottenham) Orta saha: Ethan Ampadu (Spezia), Joe Morrell (Portsmouth), Jordan James (Birmingham City), Daniel James, Harry Wilson, Luke Harris (Fulham), Nathan Broadhead (Ipswich Town), Aaron Ramsey (Nice), Ollie Cooper, Liam Cullen (Swansea City), Brennan Johnson (Nottingham Forest), David Brooks (Bournemouth) Forvet: Kieffer Moore (Bournemouth), Tom Bradshaw (Milwall)