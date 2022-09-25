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    Adem Asil'den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci altın madalya

    Adem Asil'den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci altın madalya

    Milli sporcu Adem Asil, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası halka aletindende sonra atlama masasında da altın madalya kazandı.
    • 25.09.2022 - 23:30
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 23:57
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    Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adem Asil, atlama masasında serisini sundu.

    Adem, 14.725 puanla altın madalya kazanırken, Brezilyalı Caio Souza ikinci, İsrailli Artem Dolgopyat üçüncü oldu.

    Adem, halka aletinde de altın madalya elde etmişti.

    Adem Asil'den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci altın madalya - VİDEO

    Bakan Kasapoğlu, Adem Asil'i kutladı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda iki altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti.

    Adem Asil den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası nda ikinci altın madalya #1

    Kasapoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Fransa'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda halka aleti ve atlama masasında 2 altın madalya kazanan Adem Asil'i tebrik ediyorum. Kazandığı madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

    Adem Asil den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası nda ikinci altın madalya #2

    Adem Asil den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası nda ikinci altın madalya #3

    Adem Asil den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası nda ikinci altın madalya #4

    Adem Asil den Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası nda ikinci altın madalya #5


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