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    Arjantin'de final çoşkusu

    Arjantin'de final çoşkusu

    Arjantin Milli Takımı'nın finale yükselmesinin ardından taraftarlar galibiyeti kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 11:44
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    Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final müsabakasında Arjantin, Messi’nin yıldızlaştığı maçta Hırvatistan’ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

    Güney Amerika ekibi, 18 Aralık Pazar günü oynanacak büyük finali beklemeye başladı.

    Messi adnı tarihe yazdırdı

    Turnuva tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu unvanını alan Lionel Messi, Hırvatistan'a attığı golle de Arjantin formasıyla Dünya Kupası’nda en çok gol atan isim oldu.

    Arjantin

    Helikopterle Messi'nin forması gezdirildi

    Arjantin taraftarları başkent Buenos Aires'in en ünlü caddesini doldurarak galibiyeti kutladı. Takımın yıldızı Lionel Messi'nin dev forması da helikopterle şehirde gezdirildi.

    Arjantin'de helikopterle Messi'nin forması gezdirildi VİDEO

    Arjantin

    Arjantin

    Arjantin

    Arjantin

    Arjantin

    Arjantin

    Arjantin

    Arjantin


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