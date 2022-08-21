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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Avrupa üçüncüsü
Almanya'da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, Avrupa üçüncüsü oldu.
- 21.08.2022 - 00:05
Münih'te düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Kerem Şener ve Mehmet Ayberk Koşak'tan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, takımlar finalinde 246.162 puanla bronz madalya elde etti.
Birinci Büyük Britanya
AA'nın haberine göre; Milli sporcular elde ettikleri başarıyı birbirlerine sarılarak kutladı.
Takımlar finali sonunda Büyük Britanya birinci olurken, İtalya ikinci sırada yer aldı.