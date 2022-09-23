Petrol
89.21
-1.38%
Euro
18.0051
-0.20%
Dolar
18.4001
0.44%
Altın
986.42
0.26%
Borsa
3318
0.68%
Bitcoin
356.495
1.06%
BTXN Coin
8.11
-0.73%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Batshuayi 3 puanı getirdi

    UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Belçika, sahasında Galler'i 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi bu karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performansla oynadı.
    • 23.09.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batshuayi 3 puanı getirdi

    UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Belçika, Roi Baudouin Stadı'nda Gareth Bale'li Galler'i konuk etti. Maçta FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık düdük çaldı.

    Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı ve 10. dakikada Batshuayi'nin asisti Kevin de Bruyne'nin golüyle Belçika 1-0 öne geçti.

    İlk yarının sonucunu belirledi

    İlk yarının son dakikalarına doğru dakika 37'de Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, bu kez gol atarak sahne aldı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

    İkinci yarıya Galler hızlı başladı. 50. dakikada Brennan Johnson'un asisti Kieffer Moore'un golüyle farkı 1'e indirdiler: 2-1.

    Belçika 10 puanla 2. sırada

    Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Belçika ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi.

    Bu skorla Belçika, 10 puanla 2. sırada yer alırken; Galler 1 puanla son sırada kaldı.


    Stefan Kuntz: Herkesin ders çıkarması gerekiyor
    Milli Takımlar

    Stefan Kuntz: Herkesin ders çıkarması gerekiyor

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Kırşehir'de 14 yıllık cinayeti çocuk felci ayrıntısı çözdü
    3. Sayfa

    Kırşehir'de 14 yıllık cinayeti çocuk felci ayrıntısı çözdü

    Görüş Bildir