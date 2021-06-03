Benzema, 6 yıl sonra ilk milli maçına çıktı

6 yıl aranın ardından tekrar Fransa kadrosuna davet edilen Karim Benzema, hazırlık maçında Galler karşısında formasına kavuştu.

Fransa Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda kendine yer bulan Karim Benzema, 6 yıl aranın ardından milli takım formasına kavuştu.

Yıldız futbolcu, Mathieu Valbuena ile yaşadığı şantaj olayları nedeniyle Kasım 2015'ten bu yana milli takıma çağrılmıyordu.

Konu hakkında konuşan Didier Deschamp, "Benzema ile konuştuk, bu görüşmeye ihtiyacımız vardı. Milli Takım patronu olarak, kişisel olaylarımın hep ötesine baktım. Benim sorumluluğum, benden büyüktür." ifadelerini kullandı.

81 MAÇTA 27 GOL

33 yaşındaki yıldız, milli takım formasıyla 81 maçta 27 gol kaydetti.

11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda Almanya, Macaristan ve Portekiz ile F Grubu'nda mücadele edecek Fransa'nın hücum hattında, Karim Benzema'yla birlikte Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Ousmane Dembele ve Wissam Ben Yedder de yer alıyor.

İLK MAÇINDA PENALTI KAÇIRDI

6 yıl sonra Fransa milli takımına dönen Karim Benzema, çıktığı ilk maçta Galler karşısında penaltı kaçırdı. Fransa, karşılaşmadan Mbappe, Griezmann ve Dembele'nin golleriyle 3-0 galip ayrıldı.