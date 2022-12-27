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    Benzema'nın menajerinden Descamps'a tepki

    Karim Benzema'nın menajeri, Fransız yıldızın Dünya Kupası'ndaki durumu hakkında Didier Deschamps'a tepki gösterdi.
    • 27.12.2022 - 20:55
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    Benzema'nın menajerinden Descamps'a tepki

    2022 Dünya Kupası öncesi sakatlanan Karim Benzema, Fransa kadrosunda yer almasına rağmen Katar'dan ayrılmış ve turnuvada forma giymemişti.

    Yıldız golcünün menajeri Karim Djaziri, sosyal medya hesabından Benzema konusunda tepki gösterdi.

    "Neden onu bu kadar erken gönderdin"

    Djaziri, "Üç uzmana danıştım. Benzema'nın en azından son 16 turunda kadroda olabileceğini söyledi. Neden onu bu kadar erken gönderdin?" ifadeleriyle teknik direktör Didier Deschamps'a tepki gösterdi.

    Benzema nın menajerinden Descamps a tepki #1

    Milli takımı bırakmıştı

    Karim Benzema finalde Cumhurbaşkanı Macron'un davetini reddetmiş ve Katar'a gitmemişti. Benzema turnuvanın ardından da milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

    Benzema nın menajerinden Descamps a tepki #2


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