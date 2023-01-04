Bosna Hersek'te ikinci Faruk Hadzibegic dönemi

Bosna Hersek Milli Futbol Takımı, kariyerinde Türkiye'de görev yapmış olan Faruk Hadzibegic'i ikinci kez milli takımın başına geçirdiğini açıkladı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne, Türkiye'de bir dönem görev yapan Faruk Hadzibegic getirildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonundan (NFSBIH) yapılan açıklamada, Bulgar teknik adam Ivaylo Petev'in sözleşmesinin uzatılmadığı vurgulanarak, 65 yaşındaki Hadzibegic ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türkiye'de 3 kulüpte görev aldı

AA'nın haberine göre, Bosna Hersek Milli Takımı'nı 1999'da da çalıştıran Hadzibegic, 2005'te Gaziantepspor, 2006'da Diyarbakırspor ile Denizlispor'u da teknik direktörlük yapmıştı.

Son olarak Cezayir'i çalıştırdı

Hadzibegic, 2019'da bölge ülkelerden Karadağ'ın da teknik direktörlüğünü üstlenirken, en son Cezayir'de görev aldı.