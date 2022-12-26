Brezilya'da yeni aday Jose Mourinho

Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Brezilya'da, teknik direktörlük görevi için Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho düşünülüyor.

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarla elenen Brezilya'da teknik direktör Tite, maç sonunda istifa ettiğini duyurmuştu.

O dönemden beri Brezilya Milli Takımı için teknik direktör arayışları başlarken, son olarak gündeme yeni bir isim geldi.

Brezilya, Mourinho'yu istiyor

La Repubblica'de yer alan haberde Brezilya'ın, Jose Mourinho'yu takımın yeni hocası yapmak istediği iddia edildi.

Haberde ayrıca Brezilya'nın, Morinho'nun menajeri Jorge Mendes ile temasa geçtiği ve Portekizli hocayı ikna etmek üzere olduğunu belirtildi.

Ancelotti ve Jesus adaylar arasında

Öte yandan Brezilya'nın, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u da istediği biliniyor.

Ancak Jose Mourinho haberlerinden sonra hem Ancelotti hem de Jesus'un şu anda geri planda olduğu ve Brezilya'da listenin bir numarasında Mourinho'nun olduğu öne sürüldü.