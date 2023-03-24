Cengiz Ünder: Amacımız yarın 3 puan almak Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Ermenistan maçı hakkında, "Şu anda her şey yolunda. Amacımız yarın 3 puan almak ve Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak" dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım ilk maçına Ermenistan karşısında çıkacak. Deplasmanda yapılacak mücadele öncesinde milli oyuncu Cengiz Ünder, Erivan'da basın toplantısında konuştu.

"Amacımız yarın 3 puan almak"

Milli takımda oynadığında kendini iyi hissettiğini söyleyen Cengiz Ünder, şunları söyledi:

"Milli takımda olmak her zaman farklı bir duygu benim için. Kendimi çok iyi hissediyorum milli takımda oynadığım zaman. Takımımızın durumu gayet iyi. Şu anda her şey yolunda. Amacımız yarın 3 puan almak ve Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak."

"Mkhitaryan, Roma'da oynarken iyi bir arkadaşımdı"

Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan hakkında konuşan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

"Mkhitaryan, Roma'da oynarken iyi bir arkadaşımdı. Sürekli konuştuğum birisiydi. Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Sadece kazanmak istiyoruz. Tek istediğim yarın kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek."

"Biz sadece işimizi yapmaya geldik buraya"

EURO 2024'e katılmak istediklerini belirten milli futbolcu, şu açıklamayı yaptı:

"Biz futbolcularız. Biz sadece işimizi yapmaya geldik buraya. Maçımızı oynayıp, ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvanın bizim ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günden güne daha iyi bir takım haline geliyoruz. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuştuk, Almanya'da olmayı çok istiyoruz"

"Marsilya'da bu sisteme ilk başladığımda benim için çok zordu"

Takımı Marsilya'da oynadığı pozisyon hakkında konuşan Cengiz, şöyle dedi:

"Marsilya'da bu sisteme ilk başladığımda benim için çok zordu. Hocamız benden daha fazla defans yapmamı istiyordu. Başlarda çok zorlandım. Ama sonradan en iyi şekilde bu yönümü geliştirdim. Şu anda bütün maçlarda oynuyordum. Ama başlangıçta çok zordu. Bu sistemde oynadığım için kendimi daha iyi hissediyorum. Milli takım'da daha farklı bir pozisyonda oynuyorum. Yine aynı pozisyon ama daha çok hücumda rol alıyorum. Daha fazla gol atıyorum. Çoğu maçlarda asist ve gol atıyorum. Yarın bunu tekrar yapacağım."

"Genelde milli takım maçlarında stadyum full olur"

Bursa'da oynanacak olan Hırvatistan maçının tribünleri hakkında Cengiz Ünder şöyle konuştu:

"Genelde milli takım maçlarında stadyum full olur. Buraya bunun için geldik. Böyle olacağını biliyoruz. Yarın çıkıp en iyi şekilde sahada kendimizi göstereceğiz."