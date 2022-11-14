Cenk Tosun: Milli formayı çok özledim

A Milli Takım'a geri dönen Cenk Tosun, kampta basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Tosun, "Uzun süre kamplarda yoktum. Takım arkadaşlarımı, milli formayı çok özledim." dedi.

A Milli Futbol Takımımız İskoçya ve Çekya ile hazırlık maçı oynayacak. Zorlu mücadeleler öncesi Beşiktaşlı Cenk Tosun önemli açıklamalarda bulundu.

"Terörü lanetliyoruz"

Cenk Tosun, "Dün yaşanan hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı ve yaralılarımı en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum. Terörü lanetliyoruz." dedi.

"Milli formayı çok özledim"

Tecrübeli futbolcu, "Uzun süre kamplarda yoktum. Yine burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, milli formayı çok özledim.

Hocalarımızla tanıştık, zaten iletişim halindeydik. Genç kardeşlerimizle birlikte güzel hazırlık maçları oynayıp, EURO24 elemelerine iyi hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

"Ağabeylik diye bir şey yok milli takımda"

Milli takımdaki ağabeylik durumu için konuşan Beşiktaşlı oyuncu, "Ağabeylik diye bir şey yok milli takımda. Zamanı gelecek Arda ağabeylik yapacak, zamanı gelecek ben de ağabeylik yapacağım.

Biz de ağabeylik diye bir kelime yok. Hepimiz kardeşiz. Biz daha tecrübeliyiz ben bunu abilik olarak görüyorum. Genç kardeşlerimize doğru yolu göstermek için buradayız. İyi futbol oynamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"2024'e son sürat hazırlanmak istiyoruz"

Dünya Kupası için görüşü sorulan 31 yaşındaki futbolcu, "Üzgünüz. Bu turnuvada olmak isterdik. Olmadı. Turnuvada olan takımlara başarılar dilerim. Biz güzel bir turnuva izleyeceğiz. 2024'e son sürat hazırlanmak istiyoruz." diye cevap verdi.

"Bu takımları yenmişliğimiz var"

Eleme grubunu değerlendirmesi istenen Cenk Tosun, "Hırvatistan, Galler, Letonya var. Bunlar iyi takımlar. İskoçya, Galler'e benzeyen bir takım. Bizim için güzel bir test olacak. Güzel, zor bir grup. Bu takımları yenmişliğimiz var. Türk milli takımı gibi oynadığımızda bu gruptan birinci olarak çıkarız diye ümit ediyorum." yanıtını verdi.

"Valerien hoca da daha az forma buldum, hak ettiğim dönemler oldu"

Cenk Tosun, son olarak Beşiktaş'ta son haftalarda artan performansına da değindi ve, "Sakatlıklardan sonra çok çalıştım. Çok emek verdim. Şu an eskisinden daha güçlüyüm. Sezon başı da öyleydim. Valerien hoca da daha az forma buldum, hak ettiğim dönemler oldu.

Şenol Güneş gelince bana o güveni verdi. O bana güveni verince saha içinde elimden geleni yaptım." dedi.