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    Ceylin Han Çinkitaş, Dünya Breaking Şampiyonası'nda ikinci oldu

    Avusturya'da düzenlenen Dünya Breaking Şampiyonası'nda yarışan Ceylin Han Çinkitaş, gümüş madalya kazandı.
    • 04.11.2022 - 02:28
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    Ceylin Han Çinkitaş, Dünya Breaking Şampiyonası'nda ikinci oldu

    Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 yaşındaki Ceylin Han Çinkitaş, Graz kentinde gerçekleştirilen şampiyonada gençler 1 kategorisinde ikinci oldu.

    Ceylin, Olimpiyatlar öncesi umutları artırdı

    Federasyon başkanı Tolga Han Çinkitaş'ın da kızı olan Ceylin, olimpik branş olan "breaking"de elde ettiği bu başarıyla 2024 Paris Olimpiyatları öncesi umutları artırdı.

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