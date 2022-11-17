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    Diyarbakır'da A Milli Takım'a müthiş destek

    Diyarbakır Stadı ilk kez A Milli Takımımız’a ev sahipliği yaparken, tribünler tamamen doldu. 90 dakika boyunca 30 bin taraftar ay-yıldızlılar’a müthiş destek verdi.
    • 17.11.2022 - 11:15
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    Diyarbakır'da A Milli Takım'a müthiş destek

    2018’de hizmete açılan Diyarbakır Stadı’nda Milli maç heyecanı yaşandı. İskoçya ile oynadığımız dünkü hazırlık maçına Diyarbakır ev sahipliği yaparken, tribünlerde müthiş bir atmosfer vardı.

    Karşılaşma öncesinde binlerce Türkiye bayrağı ile görsel şölen sunulurken, 90 dakika boyunca taraftarlar hiç susmadı. Yaklaşık 30 bin taraftarımız ilk düdükten son ana kadar ay-yıldızlı oyuncularımıza tam destek verdi.

    Özellikle Ozan Kabak ve Cengiz Ünder’in gollerinde büyük sevinç yaşanırken, karşılaşmanın ardından tüm takım tribünlere çağrılıp, alkışlandı.

    Diyarbakır da A Milli Takım a müthiş destek #1

    Şimdi rota Gaziantep

    Milliler, 19 Kasım Cumartesi akşamıÇekya ile bu kez Gaziantep’te hazırlık maçına çıkacak.

    Bu karşılaşma, Mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi ay-yıldızlı ekibimizin son karşılaşması olacak. Kuntz ve öğrencileri, İskoçya’nın ardından Çekya’yı da devirip, moral tazelemek istiyor.

    Diyarbakır da A Milli Takım a müthiş destek #2


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